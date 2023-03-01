Житель Нижегородской области пытался вывезти поездом наркотики с Ямала

Житель Нижегородской области пытался вывезти с Ямала крупную партию наркотиков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, в апреле 2022 года мужчина, житель Нижегородской области, по указанию своего куратора пытался вывезти за пределы автономного округа крупную партию наркотических средств в целях дальнейшего сбыта. При попытке покинуть пределы Ямала через железнодорожную станцию в городе Лабытнанги мужчина был задержан сотрудниками полиции. При проведении обыска у него обнаружена крупная партия наркотического средства, расфасованного в небольшие свертки.

После того как дело ушло в суд, судья, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Работа по изобличению куратора продолжается в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство.

Лабытнанги, Елена Васильева

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