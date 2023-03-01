Салехардец 99 раз ударил ножом свою пожилую мать

В Салехарде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве матери, совершенном с особой жестокостью. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, преступление было совершено 28 ноября 2022 года. Мужчина, 1974 года рождения, в ходе ссоры с матерью, нанес 82-летней женщине не менее 99 ударов ножом в область грудной клетки. После совершения убийства обвиняемый самостоятельно сообщил в правоохранительные органы о произошедшем.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. В ходе предварительного следствия в отношении мужчины проведена судебно-психиатрическая экспертиза, результаты которой подтвердили наличие у него психического расстройства. В связи с чем, уголовное дело с утвержденным постановлением о применении мер медицинского характера направлено в суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мужчине предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии совершенное с особой жестокостью).

Салехард, Елена Васильева

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