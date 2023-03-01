Прокуратура обязала администрацию Нового Уренгоя обустроить дороги

Администрация Нового Уренгоя по иску прокуратуры должна будет обустроить дороги на территории микрорайона ИЖС Семейный. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства по ЯНАО, на территории микрорайона ИЖС Семейный в городе Новый Уренгой отсутствует твердое дорожное покрытие. Улицы и проезды микрорайона являются грунтовыми, и во время осеннего и весеннего периода проезд на автомобиле по ним становится затруднительным.

«Непринятие администрацией города мер по строительству автомобильных дорог в данном микрорайоне, нарушает требования законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и создает препятствие для проезда к домам жителей машин скорой медицинской помощи, пожарной техники и полиции», – отмети в прокуратуре.

В связи с вышеперечисленным, прокурор города направил иск в суд о возложении на местную администрацию обязанности организовать работу по обустройству дорожной сети микрорайона в соответствии с установленными требованиями.

Судом удовлетворен иск прокурора.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»