Ямальчанин заплатит 150 тысяч рублей двум девочкам, на которых он наехал своей машиной

Житель Надыма заплатить 150 тысяч рублей моральной компенсации двум девочкам, на которых он наехал своей машиной.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ноябре 2022 года мужчина, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на двух несовершеннолетних, тем самым причинив им физическую боль и нравственные страдания.
Городской прокурор направил иск в суд о взыскании девочкам компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей и 50 тыс. рублей.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Фактическое исполнение решения суда контролируется прокуратурой, уточнили в пресс-службе надзорного органа.
Надым, Елена Васильева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube