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Четверг, 2 марта 2023, 13:30 мск

Новости Ямал

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Прокуратура потребовала вернуть сотрудникам «Полярстройкомплект» 12 млн рублей долгов по зарплате

На Ямале сотрудникам ООО «Полярстройкомплект» три месяца не выплачивали зарплату. Для погашения возникшей задолженности в дело пришлось вмешиваться окружной прокуратуре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, 66 сотрудников предприятия с сентября по ноябрь прошлого года не получали заработанные деньги. В результате перед ними скопилась задолженность свыше 12 млн рублей.

Прокурор города внес представление директору предприятия, а также направил 39 заявлений в суд о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.

Отметим, что на сайтах с отзывами о предприятии можно встретить негативные (анонимные) отзывы о вышеуказанном предприятии, в том числе касающиеся задержек и недоплат сотрудникам заработанных денег.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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