Жительница Нового Уренгоя «инвестировала» в мошенников почти 3 миллиона рублей

Почти трех миллионов рублей лишилась доверчивая ямальчанка, которая хотела заработать деньги на инвестициях в валюту.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по ЯНАО, в последний день февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой обратилась 52-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что неизвестные обманным путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 2 млн 970 тыс. рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что пострадавшая увидела в сети Интернет рекламу инвестирования в валюту. Пройдя по ссылке, она заполнила анкету с указанием персональных данных. Позже ей поступил звонок от якобы специалиста по инвестированию, который пояснил, что для открытия платформы необходимо перевести денежные средства в сумме 8 тыс. 800 рублей. Через несколько дней с женщиной снова связался мошенник и пояснил, что на ее банковскую карту поступила прибыль от инвестирования в размере более 1 тыс. рублей. Новоуренгойка, поверив в это и желая продолжать зарабатывать на инвестировании в валюту, на протяжении недели переводила денежные средства. В общей сложности женщина перевела 2 млн. 970 тыс. рублей. После этого ее платформа на сайте заблокировалась, злоумышленник перестал выходить на связь.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»