Спасатели отмечают День спички и дают советы, как избежать беды

2 марта – день спички. Как сообщается на официальном сайте УМЧС по ЯНАО, почему эта дата была выбрана для его учреждения – сведения разнятся. Однако, в чем сходятся мнения, что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Впрочем, и сегодня они продолжают играть не последнюю роль в нашем повседневном обиходе, как удобный и дешевый способ добывания огня, уточняют в пресс-службе УМЧС по ЯНАО.

Раньше огонь высекали с помощью огнива, пока кто-то не придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички.

В 1805 году французский химик Шапсель продемонстрировал первые самозажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари (она служила для окрашивания зажигательной массы в красный оттенок). В солнечную погоду зажечь спичку можно было при использовании линзы, а в другие дни – при сочетании с капелькой серной кислоты.

В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в 1830-х годах. К 1848 году в нашей стране уже работало более 30 спичечных мануфактур. Происходила и постепенная механизация спичечного производства. Так, к 1913 году в России действовало 251 зарегистрированное производство безопасных спичек. В советское время спичечное производство переживало свои кризисы и взлеты, придя в упадок в 90-е годы прошлого века. Лишь немногим спичечным производствам удалось выжить и развиваться в современных условиях.

Сегодня в России наиболее распространены осиновые тёрочные спички. Спичечный коробок советского и российского образца (по ГОСТу) имеет длину ровно 5 см, что нередко использовали (и используют) наши соотечественники, чтобы измерять размеры других предметов. Также помимо обычных (бытовых) спичек изготавливаются специальные. Например, охотничьи (или штормовые) – они горят на ветру и даже под дождём; термические (дающие при горении более высокую температуру, а значит и больше тепла); сигнальные (с цветным пламенем); каминные (очень длинные спички, чтобы зажигать камины) и другие. И есть даже декоративные (в основном для коллекционеров), выпускаемые ограниченным тиражом с различными рисунками на коробках (подобно почтовым маркам).

Но надо также отметить, что спички за всю свою богатую историю, помимо своего основного предназначения, используются весьма разнообразно. Вот лишь несколько примеров – вместо счётных палочек для обучения детей, как условная денежная единица при различных карточных и других играх, для изготовления спичечных домиков и других сооружений, для жеребьёвки, для различных логических игр, в качестве зубочисток и основы для ватной палочки, как реквизит для фокусов… Неудивительно, что в ряде европейских стран (в Швеции, Швейцарии и Германии) существуют Музеи спичек. Кстати, небольшой музей спичек есть и в России – в Рыбинске.

Сегодня все мы понимаем пользу спичек, но далеко не всегда задумываемся об опасности, которая возникает при неосторожном обращении с огнем. По статистике, каждый двадцатый пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Дети, оставшись дома одни без присмотра взрослых, ищут себе занятие. Попавшиеся на глаза спички становятся причиной пожара. Желание поэкспериментировать путем поджога различных материалов, отсутствие навыков обращения со спичками приводит, как правило, к печальным последствиям, как для самих детей, так и для окружающих.

Чтобы не допустить огненной беды, спасатели напоминают основные правила пожарной безопасности:

1. Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть со спичками и зажигалками.

2. Не оставляйте включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и др.

3. Не забывайте выключить газовую плиту. Если почувствовали запах газа, не зажигайте спичек и не включайте свет. Срочно проветрите квартиру.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «112» или «101».

Салехард, Елена Васильева

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