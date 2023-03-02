Ямальчане смогут с мая летать в Минеральные Воды из Надыма

Ямальчане смогут с мая напрямую летать в Минеральные Воды из Надыма. Об открытии направления со 2 мая сообщил глава округа Дмитрий Артюхов. Этот маршрут станет 43-м в списке субсидируемых региональным бюджетом.

Билеты уже в продаже, уточняет перевозчик авиакомпания «Ямал». На маршруте традиционно будет действовать программа льготных перелетов для детей из многодетных семей.

«В прошлом году запустили направление на Минеральные воды из наших крупных городов, оно вызвало большой интерес у жителей всего Ямала, в том числе надымчан. Приближается отпускной сезон и нам важно, чтобы у северян была возможность без пересадок из наших городов улететь с семьей на отдых. Многие южные аэропорты по-прежнему закрыты, поэтому по просьбе ямальцев добавляем еще одно прямое направление из Надыма в Минеральные воды», – отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

Рейсы будут выполняться еженедельно. Из Надыма в Минеральные Воды перелеты запланированы по вторникам, время вылета в 9:15. В обратном направлении вылеты по средам в 2.00. Время в пути – 4 часа 45 минут. На маршрутах задействуют воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 93 посадочных мест экономического класса обслуживания.

В прошлом году по поручению губернатора были отрыты летние рейсы в Минеральные воды из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда.

«После закрытия некоторых южных аэропортов России из Надыма остался только один маршрут на юг – это Сочи. Поэтому поддержали решение губернатора, сделать альтернативный выбор для надымчан, вводим новое направление в Минеральные Воды. Курорт очень хорошо себя зарекомендовал среди жителей других городов ЯНАО, пассажиры его оценили, например, на рейсах Новый Уренгой – Минводы и обратно средняя загрузка заполняемости кресел более 80%», – отметил генеральный директор авиакомпании «Ямал» Артем Лобачев.

Количество доступных для северян маршрутов постоянно увеличивается. Направление до Минеральных Вод из Надыма стало вторым новым с начала текущего года. С 8 января этого года начались перелеты из Салехарда в Казань. Расширение веера авианаправлений напрямую решает задачи национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ознакомиться с тарифами и условиями их применения можно на официально сайте авиакомпании. Билеты на рейсы доступны в кассах авиакомпании «Ямал» и онлайн.

Надым, Елена Васильева

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