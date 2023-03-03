Житель Лабытнанги за пьянство за рулем лишился машины и получил 460 часов принудительных работ

460 часов принудительных работ и конфискация машины в пользу государства – столько стоило жителю Лабытнанги пьянство за рулем.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, под уголовное дело попал 47-летний мужчина. Установлено, что в апреле 2022 года ямальца привлекли к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Не сделав для себя должных выводов, в октябре 2022 года мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и наряду с наказанием в виде 460 часов обязательных работ, конфисковал у осужденного еще и автомобиль марки Toyota RAV 4, стоимостью более 2 млн руб., использованный им при совершении преступления.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»