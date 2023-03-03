Прокуратура заставила «Газпром трансгаз Югорск» привести в порядок участок леса и вернуть его государству

Участок леса, арендованный у государства, вернуло по представлению прокуратуры ООО «Газпром трансгаз Югорск». Как сообщили РИА «Новый день» в пресс-службе управления прокуратуры по ЯНАО, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура проверила исполнение требований лесного законодательства ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Установлено, что организацией, после окончания действия договора аренды, лесной участок не был рекультивирован, уполномоченному органу не передан, договор на новый срок не оформлен.

Природоохранным прокурором руководителю организации внесено представление, по результатам его рассмотрения арендатором приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время организацией лесной участок приведен в надлежащее состояние и передан региональному Департаменту природных ресурсов и экологии.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»