На Ямале двое несовершеннолетних попали под суд за кражи и драку с прохожим

На Ямале двое несовершеннолетних попали под суд. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище). Кроме того, один из юношей обвиняется также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По данным следствия, в городе Новый Уренгой, в марте 2022 года двое 17-летних юношей, действуя по заранее составленному плану, проникли на территорию строящегося объекта и похитили, отрезав с принадлежащей коммерческой организации катушки, намотанный на нее силовой медный кабель. В результате их преступных действий собственнику причинен материальный ущерб на общую сумму более 42 тысяч рублей.

В июле того же года один из обвиняемых, находясь во дворе дома микрорайона Советский, с бухты, стоящей на земле, срезал кабель на общую сумму более 194 тысячи рублей, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Срезанный кабель юноша сдал в пункт приема металла.

В октябре 2022 года этот же молодой человек, находясь на улице в ночное время, в ходе внезапно возникшей ссоры с ранее незнакомым ему мужчиной, нанес ему удар кулаком в область лица, от которого потерпевший упал на асфальт. В результате происшествия мужчине причинены телесные повреждения, которые оцениваются в комплексе, как причинившие средней тяжести вред здоровью.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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