На Ямале будут выпускать полезные сладости из северных ягод, собранных в дикой природе

Полезные сладости из северных ягод будут выпускать на Ямале. В Шурышкарском районе местное предприятие получило грант на эти цели от муниципалитета на 500 тысяч рублей.

Директор предприятия Анна Брусницына защитила проект «Кедровая кладовая» и в рамках его теперь планирует создать мини-цех по созданию гастрономической продукции – мармелада, варенья и пастилы из местных северных ягод.

Эти продукты расширят линейку «Сувениры Двуобья», куда уже входит чайная продукция и декоративные подушки, наполненные пушицей, хвоёй и кедровыми орехами. К слову, чай местного производства уже успешно реализовывается в торговых точках окружного дома ремесел и в интернет-магазине «Озон», сообщает пресс-служба администрации района.

Для сбора дикоросов и лекарственных растений во владение предприятием получен арктический гектар. Для хранения и переработки дикоросов на средства гранта будут приобретены: шкаф шоковой заморозки и хранения ягод, станок для вскрытия кедровых орехов, вакуумный упаковщик, дражеровочная машина для глазурирования орехов и ягод, шкафы для организации хранения сырья, хранения и продажи готовой продукции.

Салехард, Елена Васильева

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