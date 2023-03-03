Мэрия Салехарда похвасталась новым пабом

Мэрия Салехарда сообщила об открытии паба. Владелец заведения – Станислав Баграмян. По версии чиновников, это первый паб на Ямале, ближайший – только в ХМАО.

«Оформлен паб массивом дерева, по периметру расположена большая барная стойка с мягкими стульями. В пабе можно будет и вкусно поесть. Напитки в пабе – собственного производства», – рекламируют заведение в официальном телеграм-канале администрации столицы Ямала.



В ближайшее время в точке общепита появится и второй этаж. Там можно будет послушать джаз, выступить со стендапом.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»