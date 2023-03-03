Коммунальное предприятие Ноябрьска купило белый «Лэнд круизер» за 6 млн рублей

Коммунальное предприятие, принадлежащее мэрии Ноябрьска, купило подержанный внедорожник почти за 6 млн рублей. Речь идёт о компании АО «Вынгапуровский тепловодоканал».

Согласно данных «Сэлдон.Базис», предприятие принадлежит департаменту имущественных отношений Ноябрьска. Генеральный директор предприятия – Вячеслав Могила.

В феврале 2023 года компания заключила контракт с автосалоном на покупку «Тойота Лэнд круизер 200» 2016 года выпуска. Пробег автомобиля – 121 тыс. км. Цена иномарки – 5 млн 950 тыс. рублей. Коммунальщики приобрели машину белого цвета.

Почему предприятие решило в период санкционных ограничений отдать предпочтение дорогостоящей иномарке, а не российскому внедорожнику – неясно.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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