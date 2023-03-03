В водоемах Ямала повышено содержание железа и марганца – исследование

Ямальские ученые провели большое исследование водоемов округа. Были изучены 28 водных объектов, работы были проведены в границах населенных пунктов, мостовых переходов, горнорудного месторождения, сообщает пресс-служба администрации ЯНАО.

Экологи Научного центра изучения Арктики уделяли особое внимание участкам, на которых находятся водозаборы для снабжения питьевой водой жителей региона. Для оценки их качества был проведен отбор проб воды и донных отложений, их анализ на содержание загрязняющих веществ. В общей сложности было проанализировано 288 проб.

Помимо водных объектов изучалось и состояние их водоохранных зон. Было обследовано 95,5 километра берегов. Выявлялись источники загрязнения с целью их дальнейшей ликвидации, определялись объемы и площади загрязнений. Составлены каталоги и карты выявленных свалок отходов. Ученые также выполнили мониторинг обрушения берегов, в том числе топографо-геодезическую съемку зон обрушения, которая показала, что в большинстве случаев серьезной угрозы жилой инфраструктуре не наблюдается. Собранные материалы позволили разработать природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния водных объектов и их берегов.

«В последние годы на Ямале состоянию водных объектов уделяется пристальное внимание. Ежегодно увеличивается количество мониторинговых участков, на основании данных органы муниципальной власти организуют работы по ликвидации источников загрязнения и захламления. В результате – уже сегодня мы видим положительную динамику улучшения состояния водных объектов», – отметил ведущий научный сотрудник сектора геоэкологии Научного центра изучения Арктики Роман Колесников.

После проведенных мероприятий по ликвидации свалок на берегах рек улучшилось состояние водоохранных зон. За 2022 год от захламления было очищено 120 577,1 квадратного метра земель.

В последние два года на многих мониторинговых участках в черте населенных пунктов качество воды улучшилось, пробы воды из категории «грязные» перешли в категории «загрязненные» и «слабо загрязненные». Улучшение ее качества произошло за счет снижения основных антропогенных загрязнителей – нефтепродукты и анионные поверхностно-активные вещества, уточнили в пресс-служба администрации губернатора округа.

«Однако в воде сохраняется высокое содержание железа и марганца, а также высоки показатели биологического и химического потребления кислорода, что является характерным для природных вод Западной Сибири. Именно они во многом определяют существующее на сегодня качество воды. Поэтому с целью питьевого водоснабжения необходимо все же проводить работы по строительству водоочистных сооружений», – отметил Роман Колесников.

На территории Ямала мониторинг водных объектов осуществляется с 2012 года. В 2021 году по поручению Дмитрия Артюхова оценку водных объектов выполняет ГАУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики».

Целью мониторинга является своевременное выявление и прогнозирование развития негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих процессов.

Результаты наблюдения передаются в Федеральное агентство водных ресурсов, Росприроднадзор и муниципальные образования для организации и выполнения мероприятий по охране окружающей среды.

В 2023 году продолжатся работы по мониторингу водных объектов, в том числе в городах Салехард, Надым, Ноябрьск и Муравленко.

Салехард, Елена Васильева

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