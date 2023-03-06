У алкоголика забрали водительские права

На Ямале за алкоголизм забрали права у местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, житель Ноябрьска по сведениям ГБУЗ ЯНАО «НПНД» состоял на учете в связи с употреблением алкогольных напитков. Указанный диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.
В этой связи прокурор города направил иск в суд о прекращении гражданином права управления транспортными средствами.
Судом требования прокурора полностью удовлетворены.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
Ноябрьск, Елена Васильева
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