У алкоголика забрали водительские права

На Ямале за алкоголизм забрали права у местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, житель Ноябрьска по сведениям ГБУЗ ЯНАО «НПНД» состоял на учете в связи с употреблением алкогольных напитков. Указанный диагноз входит в перечень заболеваний, препятствующих управлению транспортными средствами.

В этой связи прокурор города направил иск в суд о прекращении гражданином права управления транспортными средствами.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ноябрьск, Елена Васильева

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