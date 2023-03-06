Ямалец получил год колонии за отказ работать и лечиться от алкоголизма

Год исправительной колонии получил житель Лабытнанги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в октябре прошлого года суд Лабытнанги вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя, осужденного за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Ему было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с возложением обязанностей не менять постоянного места жительства, трудоустроиться и пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

После вступления приговора в законную силу, осужденному были разъяснены условия и порядок отбывания наказания.

Вместе с тем мужчина, вопреки установленным ему обязанностям, не трудоустроился, не встал на учет в Центр занятости, не прошел курс лечения от алкогольной зависимости, дважды не явился для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного.

За допущенные нарушения ему выносились официальные предупреждения о возможной отмене условного осуждения, которые он игнорировал и вновь допускал нарушения установленных судом обязанностей.

В этой связи суд с учетом позиции прокурора отменил мужчине условное осуждение и направил его для отбывания наказания в виде 1 года лишения свободы в исправительную колонию общего режима.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»