Директор коммерческой фирмы попал под уголовку за то, что на его сотрудника упал лист металла

В Салехарде директора коммерческой организации подозревают в нарушении правил безопасности, в результате чего тяжело травмировался сотрудник.

По данным следствия, в городе Салехарде 7 декабря 2022 года на территории завода в ходе производства сварочных работ на электрогазосварщика упал металлический лист. В результате происшествия потерпевшему 25-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Следствием установлено, что директор ООО, являясь лицом, ответственным за безопасность рабочих мест сотрудников предприятия при выполнении ими трудовых обязанностей, не обеспечил организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований охраны труда, и не предпринял достаточных мер по предотвращению аварийных ситуаций, что состоит в прямой причинно-следственной связи с причинением потерпевшему телесных повреждений.

В настоящее время следствием выполняются мероприятия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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