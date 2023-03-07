Юная ямальчанка получит 40 тысяч за то, что на нее наехала машина

Несовершеннолетняя ямальчанка получит по суду материальную компенсацию за то, что стала жертвой ДТП.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, в ноябре 2022 года мужчина, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на девочку, тем самым причинил ей физическую боль и нравственные страдания.
Городской прокурор направил иск в суд о взыскании с причинителя компенсации морального вреда.
Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскана полагающаяся компенсация в размере 40 тысяч рублей.
Надым, Елена Васильева
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