Юная ямальчанка получит 40 тысяч за то, что на нее наехала машина

Несовершеннолетняя ямальчанка получит по суду материальную компенсацию за то, что стала жертвой ДТП.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по ЯНАО, в ноябре 2022 года мужчина, управляя автомобилем, не обеспечил скорость для постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на девочку, тем самым причинил ей физическую боль и нравственные страдания.

Городской прокурор направил иск в суд о взыскании с причинителя компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу ребенка взыскана полагающаяся компенсация в размере 40 тысяч рублей.

Надым, Елена Васильева

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