С апреля аэроэкспресс в Новом Уренгое будет бесплатным

Проезд на автобусе до аэропорта Нового Уренгоя станет бесплатным с 1 апреля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО 7 марта 2023 года. Рейс стартует с железнодорожного вокзала.

«Аэроэкспрессы запустили со 2 января, их расписание синхронизировано с вылетом/прилётом основных авиарейсов. Ежедневно выполняется 8 оборотных рейсов. В автобусах могут комфортно разместиться 30 человек с багажом», – напоминают в Дептрансе.

Там также отмечают, что пассажирские поезда прибывают в город с учётом расписания авиарейсов. Кроме того, пересмотрено движение автобусов, соединяющих населённые пункты с ж/д вокзалами по маршрутам: Губкинский – Пурпе и Тарко-Сале – Пуровск.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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