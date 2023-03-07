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Вторник, 7 марта 2023, 13:45 мск

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В Губкинском спасатели сняли с пальца ребенка застрявшее кольцо

Спасатели сняли с пальца ребёнка в Губкинском металлическое кольцо.

«Сегодня в 12 часов 22 минуты в пожарную часть города Губкинский поступил необычный вызов: «…ребёнок надел металлическое кольцо на палец и родители не могут снять его самостоятельно». Взрослые вызвали скорую помощь. По приезду, оценив ситуацию, медики поняли , что без помощи спасателей им не обойтись»,– пояснили в телеграм-канале управления МЧС по ЯНАО.

Пожарным потребовалось несколько минут и пила.

Губкинский, Наталья Ефремова

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