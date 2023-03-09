Пьяный ямалец угрожал пистолетом участковому

На Ямале в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, 5 марта 2023 года в селе Катравож Приуральского района произошел конфликт между двумя мужчинами, распивавшими совместно спиртное. По вызову одного из них на место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции. В ответ на законные требования сотрудника полиции, потребовавшего объяснение от правонарушителя, ранее неоднократно судимый подозреваемый, вооружившись пневматическим пистолетом, высказал в адрес полицейского угрозу применения насилия. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Салехард, Елена Васильева

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