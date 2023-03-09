Больной туберкулезом получил штраф за оскорбление медработницы

Штраф получил ямалец, который оскорбил медработницу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, инцидент, который послужил поводом для судебного разбирательства, произошел в ноябре 2022 года. 59-летний мужчина, проходящий лечение в ГБУЗ ЯНАО «Противотуберкулезный диспансер», на почве внезапно возникших неприязненных отношений умышленно оскорбил сотрудницу больницы.

Прокурор города в отношении нарушителя возбудил административное дело

по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Судом виновному назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

Лабытнанги, Елена Васильева

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