Новоуренгоец заплатил мошеннику за интим 32 тысячи рублей

Житель Нового Уренгоя хотел купить в Интернете интимные услуги, но в результате стал жертвой мошенника. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УМВД по ЯНАО, 16 февраля 2023 года в полицию пришел 38-летний мужчина и рассказал о том, что неизвестное лицо, введя его в заблуждение, завладело принадлежащими ему 32 тысячами рублей.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что заявитель в сети Интернет нашел объявление об оказании интимных услуг. При телефонном разговоре ему было предложено оплатить услуги путем перевода денежных средств на банковскую карту. Мужчина перевел мошеннику 32 тыс. 500 рублей, после чего с ним перестали выходить на связь.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена причастность к совершению данного хищения ранее не судимого жителя Волгоградской области 2000 года рождения.

В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по городу Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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