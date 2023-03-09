В Ноябрьске перевозчик отменил автобусы из-за маленькой выручки

В Ноябрьске предприниматель закрыл автобусные маршруты, так как они приносили ему мало денег. Об этом сообщили представители мэрии. Речь идёт о маршрутах 14 и 14а. О прекращении рейсов стало известно после возмущения горожан в соцсетях – люди попросили вернуть автобусы.

«Это маршруты по нерегулируемым тарифам, стоимость проезда на них устанавливает перевозчик. Перевозчик посчитал маршруты нерентабельными. У пассажиров тоже были претензии к качеству его услуг: перевозчик на протяжении длительного времени не соблюдал расписание движения автобусов, не принимал мер к исправлению ситуации. Поэтому маршруты отменены», заявили чиновники в группе «Злой ноябрянин» ВК.

В мэрии предлагают горожанам воспользоваться другими маршрутами, которые проходят через те же остановки, что и отменённые рейсы.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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