На Ямале льготники не могут получить лекарство от эпилепсии

Льготники Ямала не могут получить препарат для лечения эпилепсии – на рынке наблюдается его нехватка. Ситуация обострилась после введения санкций и исчезновения альтернативы. О проблеме рассказала депутат Заксобрания Ямала Надежда Гудкова в своём аккунте «Вконтакте».

«В Ноябрьске ко мне обратилась жена участника СВО. Рассказала, что сын нуждается в лекарствах от эпилепсии. Больница бесплатно обеспечивает необходимым препаратом, но уже несколько месяцев его нет в наличии. Мама переживает, что имеющийся дома запас таблеток закончится, а новых так и не привезут.

Разобраться в вопросе помогла заместитель главного врача ЦГБ по педиатрии Ирина Обозная. Она пояснила, что речь идёт об отечественном препарате, который после введения санкций стали заказывать взамен импортного. Российский аналог хорошо себя зарекомендовал при лечении детей с эпилепсией, но и с его поставкой возникли временные затруднения», – написала народная избранница.

По её данным, в Ноябрьске данным лекарством бесплатно обеспечивают около 20 пациентов. Есть потребность и в других муниципалитетах округа.



Сроки поставок она не назвала, сообщила лишь, что сделает запрос а департамент здравоохранения округа.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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