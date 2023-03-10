Семь инвалидов из Салехарда вернули себе деньги, потраченные на средства реабилитации

В Салехарде семь инвалидов вернули через суд себе деньги, потраченные на приобретение средств реабилитации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного органа, была проведена проверка по 7 обращениям местных жителей о нарушении их прав на социальное обеспечение в виде возмещения компенсации за самостоятельно приобретенные средства технической реабилитации.

Установлено, что инвалиды обращались в фонд социального страхования с заявлениями о компенсации понесенных расходов, однако на протяжении более 2 месяцев гражданам денежные средства так и не возвращены.

В этой связи прокурор города направил иски в суд о взыскании с ГУ-РО ФСС по ЯНАО денежных средств на общую сумму свыше 670 тысяч рублей, затраченных на приобретение технических средств реабилитации, а также компенсации морального вреда.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.

Салехард, Елена Васильева

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