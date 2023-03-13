Главврача Тазовской больницы Ямала наказали за холод в палатах (ФОТО)

Главврача Тазовской районной больницы наказали за холод в палатах. Такое решение приняли после жалоб пациентов и проверки прокуратуры в медучреждении. Теперь руководство лечебницы думает над переводом инфекционного отделения в другое здание. На сайте больницы указано, что главврачом является Эльдар Фараджев.

Подробности проверки в больнице раскрывают в прокуратуре 13 марта 2023 года.

Жалоба пациентов на холод в инфекционном отделении появилась в группе «Любимый Тазовский» «Вконтакте» в конце декабря 2022 года. Подписчица сообщила, что поступила в отделение с заболевшим ребёнком до года. В палате не было детской кроватки, температура в палате была около 16 градусов. Ребёнка пришлось одевать в зимнюю одежду и укутывать одеялами, а рядом ставить обогреватель. В комментариях жители района поддержали автора жалобы и написали, что здание очень старое, стены сыпятся, а медсёстры сидят в коридоре в валенках. «Постельное белье 10 летней давности, рваные застиранные с пятнами», – написал ещё один пользователь соцсети.

В ответ на эти жалобы, тогда в декабре 2022 года, Депздрав ЯНАО и сама больница сообщили, что жителям нужно немного потерпеть. «В Тазовском районе строится новое инфекционное отделение на 11 коек. Строительство будет начато в 2023 году, подрядчик уже определён. Сроки окончания строительства – 2024 год», – писали чиновники в конце прошлого года.

Однако такой ответ не устроил прокуратуру и ведомство выехало в лечебное учреждение с ревизией. Жлобы пациентов подтвердились. «Установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение температурного режима, выявлены многочисленные повреждения и дефекты конструктивных элементов здания инфекционного отделения», – уточнили в ведомстве.

По постановлению прокурора главный врач больницы привлечён к административному штрафу по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Также главврачу прокуратура внесла представление, по результатам его рассмотрения учреждением рассматривается возможность временного размещения инфекционного отделения в другом здании, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Тазовский район, Юлия Фролова

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