В Надыме поймали наркоторговцев

В Надыме двое местных жителей подозреваются в незаконном распространении наркотиков. Как сообщает пресс-служба СУ СКР РФ по ЯНАО, в марте 2023 года 19-летний юноша, вступив в преступный сговор с несовершеннолетним приятелем, получили от лица, в отношении которого в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, наркотическое вещество. Расфасовав запрещенное вещество по пакетам, юноши отправились на улицы города и близлежащего крупного населенного пункта делать закладки. Но 8 марта они были задержаны сотрудниками полиции, а наркотики у них были изъяты.

В настоящее время следствием при осуществлении мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, выявлено значительное количество эпизодов их преступной деятельности, доказательственная база по которым в настоящее время устанавливается.

По ходатайству следствия судом в отношении совершеннолетнего юноши избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Надым, Елена Васильева

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