Ямалец до смерти забил собутыльника

В Лабытнанги местному жителю предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Он пришел в гости к знакомому и после пьяной ссоры убил его.

Следствием установлено, что 9 марта 2023 года в городе Лабытнанги между знакомыми мужчинами, совместно распивавшими спиртное, произошел конфликт. Обвиняемый жестоко избил хозяина квартиры и скрылся от правоохранительных органов. Потерпевший, 1981 года рождения, скончался на месте преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина, причастный к совершению преступления, задержан на территории города Губкинский.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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