У жительницы Салехарда конфисковали «iPhone 12 Pro Max», через который она купила наркотики

Прокуратура Ямала сообщает о конфискации дорогостоящего смартфона у покупательницы наркотиков из Салехарда. Женщина приобрела средство через Интернет с помощью своего телефона.
«В декабре 2022 г. женщина после покуппки, получив указанное вещество, хранила его без цели сбыта для личного потребления. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей. Кроме того, конфискован и обращён в доход государства мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max», – уточнили в надзорной инстанции.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).
Салехард, Наталья Ефремова
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