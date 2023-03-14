У жительницы Салехарда конфисковали «iPhone 12 Pro Max», через который она купила наркотики

Прокуратура Ямала сообщает о конфискации дорогостоящего смартфона у покупательницы наркотиков из Салехарда. Женщина приобрела средство через Интернет с помощью своего телефона.

«В декабре 2022 г. женщина после покуппки, получив указанное вещество, хранила его без цели сбыта для личного потребления. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей. Кроме того, конфискован и обращён в доход государства мобильный телефон «iPhone 12 Pro Max», – уточнили в надзорной инстанции.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

Салехард, Наталья Ефремова

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