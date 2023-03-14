Отремонтированным вокзалом в Коротчаево будет с 1 апреля управлять РЖД

Железнодорожный вокзал в Коротчаево (район Нового Уренгоя), который построили власти ЯНАО, получит в управление РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа 14 марта.

«По результатам конкурсных процедур с 1 апреля 2023 года железнодорожный вокзал в Коротчаево перейдет в доверительное управление «РЖД». Он станет частью крупнейшей логистической системы страны, будет включен во все программы модернизации и цифровизации, которые реализует компания. В прошлом году в здании вокзала Коротчаево завершился капитальный ремонт – он обновился как внешне, так и внутренне», – сообщили на сайте правительства.

РЖД имеет право на возмещение расходов, которые не будет покрыты прибылью, и на вознаграждение. Согласно документам, планируемый размер возмещения по договору доверительного управления составляет на срок действия договора около 116 млн рублей. Вокзал предоставляется в доверительное управление с 01 апреля 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Вопрос управления вокзалом в Коротчаево обсуждали на встрече губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Стороны заключили трехлетнее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области железнодорожного транспорта и развитии инфраструктуры на территории округа.

В правительстве напомнили, что ОАО «РЖД» в рамках своей инвестиционной программы выполнит работы по реконструкции примыкающих к Северному Широтному ходу участков Северной железной дороги, а также модернизации железнодорожной линии Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»