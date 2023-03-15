В Ноябрьске подорожает проезд в автобусах

В Ноябрьске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Билет по безналичному расчёту будет стоить 30 рублей, при оплате наличными – 35 рублей. Об этом говорится в приказе департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

Решение вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

Стоимость проезда в отдалённый район Вынгапуровский выше.

При расчёте картой 117 рублей и 124 рубля при наличном расчёте.

«Стоимость месячного проездного билета по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (за исключением муниципального маршрута регулярных перевозок Ноябрьск-микрорайон Вынгапуровский) – 1 500 рублей.

До 1 апреля действует тариф: 30 рублей наличными, 28 безналичными. До Вынгапуровского можно доехать за 110 рублей.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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