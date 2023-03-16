Задержан мужчина, который устроил поножовщину в Муравленко и скрылся за границей

В Муравленко будут судить мужчину, который в 2018 году участвовал в поножовщине и сбежал за границу, чтобы его не наказали. Драка была массовой и продолжалась на двух локациях – сперва у рынка, а затем у больницы, куда привезли пострадавших. Злоумышленника задержали, когда он возвращался в Россию. Здесь он надеялся спрятаться от Интерпола.

Подробности драки и задержания раскрывают в следственном управлении СК Ямала 16 марта 2023 года.

«В Муравленко в сентябре 2018 года между двумя компаниями молодых мужчин произошёл конфликт, в ходе которого участники драки получили ножевые ранения. За медицинской помощью пострадавшие и их сторонники отправились в городскую больницу, во дворе которой конфликт продолжился. Мужчины окружили автомобиль с потерпевшим, заблокировав его передвижение, а 33-летний обвиняемый через открытое окно стал наносить мужчине ножевые удары», – рассказали следователи.

По счастливой случайности в больнице в этой время находились полицейские. Они увидели в окно поножовщину и бросились на помощь. «Однако обвиняемый сразу же покинул место преступления и скрылся на территории другого государства, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Находясь на территории иностранного государства, мужчина вновь совершил тяжкое преступление. Скрываясь от Интерпола, он решил вернуться в Россию, где и был задержан при пересечении границы»,– добавили в Следкоме.

Уголовное дело направлено в суд.

Муравленко, Наталья Ефремова

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