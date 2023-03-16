Власти ищут подрядчика для ухода за газонами и деревьями Надыма за 28 млн рублей

Власти ищут подрядчика, который займётся содержанием газонов в Надыме в текущем сезоне за 28,6 млн рублей. Соответствующий аукцион объявили на госзакупках.

За 28,6 млн рублей подрядчику предлагается ухаживать за новыми и прошлогодними газонами и зелёными насаждениями. Содержание и устройство цветников в эту сумму не входит.

Уход за газонами включает полив не менее 40 раз в сезон, выкашивание не менее 8 раз в сезон, прополку не менее 8 раз за сезон, подкормку удобрениями, подсеивание газонов в местах антропогенного воздействия, сбор опавших листьев в осенний период.

В уход за естественным озеленением входит покос травы в городе по заявке заказчика не менее 5 раз в сезон.

В уход за деревьями и кустарниками включена их санитарная обрезка.

Итоги аукциона подведут в конце марта 2023 года.

Надым, Наталья Ефремова

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