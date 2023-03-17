В Салехарде УК заплатит 100 тыс. рублей ребёнку, который сломал ногу, выходя из машины

Жительница Салехарда получит 100 тыс. рублей компенсации за то, что её ребёнок травмировался, упав на скользком тротуаре. Суд решил, что управляющая компания недостаточно хорошо очистила дорожку. О происшествии рассказывают в управлении генпрокуратуры по УрФО.

«На личный приём к заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву обратилась жительница Салехарда, воспитывающая ребенка 2017 года рождения. Она сообщила, что проживает в доме по ул. Зои Космодемьянской. Придомовая территория от наледи и снега надлежащим образом не убиралась. По этой причине при выходе из автомобиля она с ребёнком поскользнулась и несовершеннолетний получил травму в виде перелома голени»,– уточнили в ведомстве.

По версии надзорной инстанции, к ЧП привело ненадлежащее исполнение управляющей компанией своих обязанности по содержанию и уборке общего имущества.

Прокурор обратился в Салехардский городской суд с иском о взыскании в пользу ребёнка компенсации морального вреда с УК. Судебным решением исковые требования удовлетворены.

Салехард, Наталья Ефремова

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