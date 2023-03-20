На Ямале жители отсудили компенсацию у строителей очередной аварийной новостройки

Семья из Муравленко получит компенсацию за аренду жилья, так как им пришлось снимать квартиру из-за аварийной новостройки. В новое, но опасное здание их заселили власти по программе переселения из старого жилья. Подобности раскрывают в прокуратуре Ямала, которая выступала на стороне семьи.

Прокуратура Муравленко провела проверку по обращению местной жительницы, которой в 2021 году в рамках переселения из ветхого и аварийного жилья администрацией города предоставлена квартира в новом многоквартирном доме.

«Застройщиком допущены нарушения нормативной документации в области строительства, при возведении дома не соблюдались проектные решения и технологии строительства, что повлекло нарушение температурного режима в квартире. В апреле 2022 года указанная квартира признана подлежащей реконструкции, капитальному ремонту, либо перепланировке. Поскольку состояние жилья исключало возможность проживания в нём, семья вынужденно несла расходы за найм другого жилья», – уточнили в надзорной инстанции.

Прокурор обратился в суд с требованием о возложении на застройщика обязанности устранить имеющиеся строительные недостатки, взыскать расходы на аренду жилья в размере 220 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены.

Решение суда вступило в законную силу, его фактическое исполнение контролируется прокуратурой.

Муравленко, Наталья Ефремова

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