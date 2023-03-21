Ямальские следователи отрыли круглосуточную линию для сообщений о преступлениях в отношении детей

Ямальские следователи открыли круглосуточную линию «Ребёнок в опасности». По телефону можно сообщить о готовящемся либо уже совершённом преступлении в отношении ребёнка.



«Зачастую дети, опасаясь, не сообщают о совершённом в отношении них преступлении. Именно поэтому работа данной телефонной линии актуальна. Каждый ребёнок должен знать, что он неприкосновенен, и никто не вправе каким-либо образом проявлять жестокость по отношению к нему»,– отмечают в следственном управлении Ямала.



Номер телефона: 8-800-301-15-71; при звонке с мобильного телефона 123.



Силовики обещают, что внимательно изучат каждый звонок.

Салехард, Наталья Ефремова

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