В Тазовском районе чиновники отдали несколько сотен тысяч рублей за невыполненные работы

Прокуратура обнаружила, что в Тазовском районе сотрудники муниципального учреждения отдали несколько сотен тысяч рублей за невыполненные работы. Теперь следователи проверят, было ли это намеренное решение и нет ли в этом случае состава коррупционного преступления. Об этом сообщают в прокуратуре Ямала 22 марта 2023 года.

В материалах проверки надзорной инстанции речь идёт об учреждении МКУ «Дирекция по финансово-экономическому сопровождению и организационно-техническому обслуживанию муниципальной системы образования».«Учреждение выплатило деньги за фактически невыполненные работы по контракту с ИП на поставку и монтаж автомобильных автономных отопителей», – уточнили в ведомстве.

Прокурор района начальнику департамента образования местной администрации и предпринимателю внёс представления. По результатам их рассмотрения руководителю МКУ объявили выговор. Предприниматель вернул 428,5 тыс. рублей в бюджет.

«Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц»,– заключили в прокуратуре.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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