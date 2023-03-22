Парк в Муравленко за 225 млн рублей благоустроит местный подрядчик (ФОТО)

Парк культуры и отдыха в Муравленко за 225 млн рублей будет реконструировать местный подрядчик. Муравленковская компания «Монтажремстрой» Рафика Мкртчяна стала единственным участником конкурса и получает контракт на работы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Это постоянный подрядчик администрации. Именно эта компания выполняла, например, благоустройство территории Сквера Победы за 154 млн рублей.

Планируемая реконструкция парка культуры и отдыха – лишь первый этап модернизации территории. Как ранее сообщали в мэрии Муравленко, в рамки благоустройства попадает входная группа, устройство автомобильных парковок перед парком, центральная часть – пешеходная аллея и главная площадь.

«Полностью там будут заменены покрытия. Покрытие будет из тротуарной плитки. Будет устроено новое уличное освещение. Входная группа у нас приобретет перголу, различные фотозоны. Будет проведена реконструкция памятника», – рассказывал Иван Бенгардт, заместитель директора МКУ «УКЗ».

Концепцию парка в Муравленко, как и многих других объектов в ЯНАО, создали Pergaev Bureau. В проекте архитекторов в парке культуры и отдыха есть также ярмарочная зона, спортивные площадки и пляж. Однако в текущем техзадании властей на благоустройство Муравленко нет этих локаций – вероятно, они предусмотрены 2 этапом благоустройства.

А этой зоны в задании на строительство нет - её, видимо, будут строить позднее Этой ярмарочной зоны также нет в задании для подрядчика

Муравленко, Юлия Фролова

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