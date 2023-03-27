В Ноябрьске женщину после дебоша хотят поместить в психлечебницу

В Ноябрьске в психиатрическую лечебницу после пьяного дебоша хотят поместитесь 45-летнюю женщину. Она вооружилась ножом и угрожала своему сожителю убийством. В отношении неё возбуждено дело, оно направлено в суд.

«3 февраля 2023 года в Ноябрьске в скорую помощь обратился по телефону мужчина, который сообщил, что его сожительница в состоянии алкогольного психоза преследует его с ножом и грозится убить. Медработники не смогли самостоятельно госпитализировать женщину и обратились за помощью к сотрудникам полиции, в отношении которых она проявила агрессию и угрожая ножом, высказала угрозы применения насилия», – описали обстоятельства инцидента в СУ СК ЯНАО.

Психиатрическая судебная экспертиза показала, что женщина страдает психическими расстройствами. Ситуацию усугубили алкогольные напитки. По заключению экспертизы женщина нуждается в применении мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации.

В отношении женщины возбудили дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ноябрьск, Наталя Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»