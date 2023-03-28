Жителя Нового Уренгоя отправят в тюрьму из-за постов в соцсети

Суровое наказание назначил суд новоуренгойцу, который на своей странице в соцсетях пропагандировал экстремизм. Ему придётся провести 7 лет за решеткой, первые 3 года – в тюрьме, затем – в колонии. Злоумышленника и его страницу обнаружили сотрудники управления ФСБ. Уголовным делом занимался региональный следком.



«Мужчина, проживающий длительное время в Новом Уренгое, в 2020 – 2021 гг. умышленно опубликовал записи, фото и комментарии, направленные на формирование у неограниченного круга лиц идеологии терроризма и экстремизма, убеждённости в их привлекательности и представления о допустимости осуществления насилия»,– рассказали в следственном управлении СК Ямала.



Его признали виновным в совершении преступления, которое описано в ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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