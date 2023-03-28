Во время СВО погиб вице-президент федерации пауэрлифтинга ЯНАО

Во время спецоперации на Украине погиб первый вице-президент федерации пауэрлифтинга ЯНАО Георгий Дзагоев. Об этом сообщает мэрия Салехарда 28 марта 2023 года.

«В зоне СВО погиб наш земляк. Активист, спортсмен, первый вице-президент федерации пауэрлифтинга округа. Постоянный участник соревнований, спортивный судья. В последнее время он работал тренером в одном из спортивных залов окружной столицы. Большой профессионал, воспитанный, трудолюбивый, отзывчивый. Так характеризуют его коллеги», – пишут представители администрации.

Георгий воевал в ЧВК. Ему было 39 лет.



«Прощание с салехардцем состоится 29 марта в 12 часов в ритуальном зале окружной столицы.

Похоронят военнослужащего в Салехарде. Вопросы организации и ритуальные расходы взяла на себя городская администрация», – добавили власти.

Салехард, Наталья Ефремова

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