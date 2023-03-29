В Салехарде магазины завышали цены на продукты

Магазины в Салехарде завышали цены на продукты первой необходимости. Этот факт выявила прокуратура в ходе проверки.

«В 7 магазинах города установлены факты завышения цен на продукты питания первой необходимости (творог, кефир, молоко, мука, сливочное масло, капуста, курица, крупы, сахар, соль). Отклонение торговых наценок составило от 3 до 92%»,– уточнили в ведомстве.

Прокурор города внёс представления об устранении нарушений закона предпринимателям и компаниям.

Также предприниматели привлечены к административной ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования) с назначением наказаний в виде предупреждений.

Цены после проверки снизили.

Салехард, Наталья Ефремова

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