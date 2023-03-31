У Дмитрия Жаромских новый идеолог

В администрации Надымского района новый заместитель главы – это бывший директор МАУ «ТРК Надым» Наталья Соколова. Согласно информации с официального сайта района, г-жа Соколова займётся формированием имиджа главы Дмитрия Жаромских и муниципалитета. Она курирует отдел информационной политики, управление общей политики, газету «Рабочий Надыма» и свою бывшую телерадиокомпанию.

К обязанностям новый чиновник приступила 30 марта. «Сегодня для меня был первый рабочий день в должности заместителя главы администрации Надымского района. Думаю, что у каждого нового человека такой серьезной команды, неравнодушной к своей территории, к своим жителям, планы одни – сделать свой любимый район еще лучше», – сказала в разговоре с «МК Ямал» Наталья Соколова в день своего назначения.

Бывший заместитель главы муниципалитета Игорь Пучкунов покинул свой пост сразу после выборов – 12 сентября, он возглавил ЦУР Тверской области.

Надым, Наталья Ефремова

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