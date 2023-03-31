Прокуратура проверит детсад Нового Уренгоя из-за вспышки кишечной инфекции

В Новом Уренгое произошла вспышка инфекции в детсаду. Прокуратура поверит поставщика питания. Об этом сообщили 31 марта в надзорной инстанции. В проверке также принимают участие санитарные врачи.



«В связи с выявленными случаями инфекционного заболевания детей в детсаду Нового Уренгоя прокуратурой города с участием Роспотребнадзора ЯНАО организована проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности организации, осуществляющей питание в дошкольном учреждении»,– говорится в сообщении ведомства.



По результатам проверки будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Номер детсада и число пострадаваших в надзорной инстанции не раскрыли.

По данным агентства «Новый День», пострадали 7 малышей. Предварительнй диагноз – норовирус.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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