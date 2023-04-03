Жители Ямала тратят на готовую еду 10% расходов

Ямал вошёл в число регионов, где рос спрос на готовую еду в 2022 году.

«По итогам 3 кварталов 2022 года в топ регионов по спросу готовой еды попали: Еврейская автономная область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кировская область, Омская область. В структуре общих расходов населения этих регионов покупка готовой продукции занимает более 10%. В среднем российский житель выделяет на покупку готовой к употреблению продукции около 7% из общего объёма расходов (не считая посещения кафе и ресторанов, которые для справки занимает 3,5-4%)»,– рассказали эксперты Россельхозбанка (РСХБ), которые провели соответствующее исследование.

По данным аналитиков, производство и доставка готовой еды – один из самых быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции в России.

Причины очевидны – долгие задержки на работе, ненормированный график, быстрый ритм жизни. Пандемия также внесла лепту в формирование этой привычки – когда посещение ресторанов запретили, заведения перешли на доставку. Людям это понравилось.

Эксперты РСХБ посчитали, что по итогам 2022 года объём производства российского рынка готовых продуктов составил 216 тыс. тонн, что на 27,1% больше, чем за 2021 год.

Взрывной пост начался в 2017 году и ежегодно фиксируется на уровне 55%.

Салехард, Наталья Ефремова

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