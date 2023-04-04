Рекламу наркотиков в Салехарде закрасили после реакции прокурора

Прокуратура отреагировала на жалобы жителей Салехарда, недовольных рекламой наркотиков. Места продажи запрещённых веществ были указаны на стенах домов ул. Совхозная рядом со студенческим общежитием. Надзорная инстанция добилась ликвидации надписей.

«Прокуратура Салехарда по поручению прокурора округа Виктора Эппа провела проверку по публикации соцсети «ВКонтакте» о размещении на фасадах многоквартирных домах около Ямальского многопрофильного колледжа надписей пропаганды употребления наркотиков»,– уточнили в ведомстве.

Надписи содержали ссылки на сайты, осуществляющие незаконную продажу наркотических средств и психотропных веществ.

«Расположение надписей около общежития ГБПОУ «ЯМК» свидетельствовало о попытках склонения детей к употреблению наркотиков.

Прокурор города директорам управляющих организаций, ответственным за содержание домов, внёс представления.

Надписи закрашены»,– уточнили в надзорной инстанции.

Салехард, Наталья Ефремова

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