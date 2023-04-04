Новый Уренгой получит 30 млн рублей на новые камеры для слежения за горожанами и гостями

Власти Нового Уренгоя получат из окружного бюджета трансферт в 30 млн рублей на установку видеокамер. Назначение средств – профилактика терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в части развития единой системы видеонаблюдения на территории Нового Уренгоя. Об этом сообщается в постановлении губернатора Дмитрия Артюхова.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, в 2023 году в Новом Уренгое установят 75 камер видеонаблюдения.

«Их разместят в местах массового скопления людей, на фасадах жилых домов, парковках, вблизи образовательных учреждений. В прошлом году установлено 113 таких камер», – добавили там.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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