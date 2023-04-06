В Салехарде объединяют два учебных заведения

В Салехарде объединяют ссузы – Ямальский многопрофильный колледж и Ямальский полярный агроэкономический техникум. Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте правительства округа.

Как заявили в пресс-службе губернатора, в окружной столице для студентов укрупнённого заведения проектируется студенческий кампус. Его построят рядом с действующим студенческим комплексом ЯМК. «Будут построены новые учебные корпуса, современное общежитие. В колледже появятся площадки для саморазвития, творчества, сцена, спортзал, дополнительные студии», – обещают чиновники.

Менять учебные планы не будут – обучение по всем реализуемым программам среднего профессионального образования сохраняется. Всем работающим сотрудникам будут предоставлены рабочие места, обещают власти.

Укрупнённое учебное заведение будет называться «Ямальский многопрофильный колледж». Реорганизация произойдёт 1 июля 2023 года.

Как пишет «Салехард Онанй», в полярном техникуме работает более тридцати преподавателей, обучается около восьмисот студентов. После слияния, по данным директора Владимира Волкова, родное общежитие останется за япатовцами. Летом там запланирован большой ремонт: обустройство цокольного этажа, расширение тренажёрного зала и оборудование тира.

Салехард, Наталья Ефремова

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